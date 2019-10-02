«أرم آند هامر» تطرح منتجها المنزلي

جدة – البلاد

اطلقت “أرم آند هامر” العلامة التجارية الشهيرة للعناية الشخصية والمنزلية في الولايات المتحدة والتي يثق بها المستهلكون منذ نحو 170 عاماً – منتجها المنزلي متعدد الاستخدامات من “البيكنج صودا” بيكربونات الصودا في متاجر “هايبر بنده” بحضور وسائل الاعلام والمدعوين من الشخصيات المهتمة بهذا الشأن. لمشاهدة والتعرف على اكثر من 100 استخدام منزلي لهذا المنتج.

وكونها منتجاً صديقاً للبيئة .. تتميز بيكربونات الصودا بأنها لطيفة على الاسطح وقوية على الاوساخ في نفس الوقت مع اكثر من 100 استخدام مجرب وموثوق تشمل التنظيف وإزالة الروائح الكريهة سواء في المطبخ، الحمام أو المرآب، حمام السباحة الى جانب العناية الشخصية كتبيض الاسنان وتقشير البشرة.

وتعد علامة “آرم آند هامر” التابعة لشركة “تشيرتش آند دوايت” أحد اكثر العلامات التجارية موثوقة عبر مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والمتخصصة في تسخير قوة التنظيف لتشكيل افضل المنتجات تغطي التنظيف والغسيل، نظافة الحيوانات الأليفة، المخبز والمطبخ، الرعاية المنزلية، الصحة والجمال، العناية بالفم.

وبهذه المناسبة قال احمد المهيني مدير وحدة الاعمال بشركة “عرين” الشرق الأوسط الموزع المحلي لشركة “تشيرش آند دوايت” الشرق الأوسط .. انطلقت منتجاتنا من الولايات المتحدة الامريكية الى العالم على مدى 170 عاماً .. واننا متحمسون لتقديمها هنا في السعودية – ومع تنامي وعي المستهلكين بضرورة خفض أضرار المواد الكيماوية المستخدمة في حياتهم اليومية فان “بيكربونات الصودا” تقدم حلاً طبيعياً آمناً وفعالاً لمجموعة واسعة من الاستخدامات المنزلية.