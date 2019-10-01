الرياض- البلاد

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في مجال التمويل، لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية، بحضور محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن طلال النحاس. وتنص الاتفاقية التي أبرمت مع شركة اليسر للإجارة والتمويل على تقديم مزايا وتخفيضات للمتقاعدين بكلفة أقل خاصة وحصرية للمتقاعدين وعدم المطالبة بكفيل غارم، وتخصيص مركز اتصال خاص بالمتقاعدين وإعفاء العميل من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة.

ووقع الاتفاقية من جانب “التقاعد” مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب شركة اليسر للإجارة والتمويل الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بندر بن عياد الشمري. وأوضح الجهني أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خِدْمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم, التي تأتي تحقيقا لإستراتيجية المؤسسة 2022.