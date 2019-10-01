مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 8052 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 39.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8052.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات تْشب، وساسكو، واليمامة للحديد، والمصافي، والمتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، والتأمين العربية، وأسمنت الجنوب، وأسواق عبدالله العثيم, وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و 4.65%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والراجحي, وأسمنت الجوف، والبحري هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، ودار الأركان, والبحري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 3.96 نقطة ليقفل عند مستوى 3773.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 100 ألف سهم تقاسمتها 178 صفقة.