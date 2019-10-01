في اليوم العالمي لمعشوقة الصباح..تعرف على فوائد القهوة

يحتفل اليوم عدد من دول العالم باليوم العالمي للقهوة في 1 أكتوبر من كل عام، وللقهوة فوائد عديدة للجسم وذلك وفقاً للأبحاث العلمية التي أجريت عليها، ومن أهم هذه الفوائد أن القهوة تقي من أمراض السرطان لإحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
وتعمل على تحسين مستويات الطاقة والتركيز ورفع مستوى الذكاء، كما أن القهوة تساعد على رفع معدل الأيض في جسم الإنسان بنسبة 11% وهى بالتالي تساعد على خسارة الوزن.
وتقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض السكري وذلك لما أظهرته الأبحاث العلمية أن من يتناول القهوة بإستمرار فهو أقل عرضة للإصابة بمرض السكري.
وأظهرت الدراسات أيضا أن تناول القهوة قد يقلل من الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 65%، وتساهم القهوة أيضا فى الوقاية من تليف الكبد الناجم عن أمراض الكبد المختلفة مثل إلتهاب الكبد الفيروسي بنسبة 80%.