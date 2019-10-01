صحة و عافية متابعات

في اليوم العالمي لمعشوقة الصباح..تعرف على فوائد القهوة

فرناس حفظيaccess_time2 / صفر / 1441 هـ       1 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتفل اليوم عدد من دول العالم باليوم العالمي للقهوة في 1 أكتوبر من كل عام، وللقهوة فوائد عديدة للجسم وذلك وفقاً  للأبحاث العلمية التي أجريت عليها، ومن أهم هذه الفوائد أن القهوة تقي من أمراض السرطان لإحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وتعمل على تحسين مستويات الطاقة والتركيز ورفع مستوى الذكاء، كما أن القهوة تساعد على رفع معدل الأيض في جسم الإنسان بنسبة 11% وهى بالتالي تساعد على خسارة الوزن.

وتقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض السكري وذلك لما أظهرته الأبحاث العلمية أن من يتناول القهوة بإستمرار فهو أقل عرضة للإصابة بمرض السكري.

وأظهرت الدراسات أيضا أن تناول القهوة قد يقلل من الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 65%، وتساهم القهوة أيضا فى الوقاية من تليف الكبد الناجم عن أمراض الكبد المختلفة مثل إلتهاب الكبد الفيروسي بنسبة 80%.

كما أن القهوة تحمي السيدات من خطر الإصابة بمرض الإكتئاب بنسبة 20%، وتعزز القهوة من صحة القلب وأوعيته الدموية والشرايين، كما تساعد على التقليل من السكتات الدماغية بنسبة 20%.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *