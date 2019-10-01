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تراجع عدد السياح السعوديين في تركيا 28.49 %

صحيفة البلادaccess_time2 / صفر / 1441 هـ       1 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تراجع عدد السياح السعوديين إلى تركيا في شهر أغسطس بنسبة كبيرة بلغت 28.49%، والإماراتيين بنسبة 15.99% .

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية هذا الأسبوع ، فقد زادت نسبة السياح الإسرائيليين بنسبة 27.38%، والإيرانيين 45.05%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك يحتل المواطنون السعوديون المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح إلى تركيا، تلاهم الإماراتيون.

صحيفة البلاد

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