(السعودية) تحتفي بوصول طلائع طائرة الأحلام

جدة- ياسر بن يوسف

احتفت الخطوط السعودية أمس الإثنين بوصول أول طائرة من طراز بوينج (B787-10) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهي النسخة الأحدث من طائرة الأحلام (دريملاينر) والأولى من مجموع (8) طائرات من هذا الطراز ستنضم لأسطول الناقل الوطني تباعا ضمن صفقة مع شركة بوينج الأمريكية يتضمن أيضا (15) طائرة من طراز (B777-300) الحديثة تم استلامها بالكامل وذلك في إطار أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديث وتنمية الأسطول يجري تنفيذه ضمن برنامج شامل للتحول .

وكانت الطائرة قد غادرت مطار تشارلستون الأمريكي مساء البارحة واستغرقت الرحلة اثنتي عشرة ساعة وثلاثين دقيقة لتحط على أرض مطار المؤسس وتحظى باستقبال وترحيب خاص حيث عبرت قوس المياه كما جرت العادة عند استقبال الطائرات أو الرحلات الجديدة .

وفور توقف الطائرة عند إحدى بوابات الصالة الجديدة (صالة 1) بالمطار كان في مقدمة مستقبليها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ورؤساء الشركات والوحدات الاستراتيجية وإدارة المطار ورؤساء الجهات العاملة في المطار ورحب الجاسر بطاقم قيادة الطائرة مثمنا جهودهم وجميع زملائهم من ملاحين ومهندسين في مواكبة برنامج تحديث وتنمية الأسطول بالجاهزية التامة ومتابعة مراحل تجهيز هذه الطائرة وهي النسخة الأحدث من فئة بوينج (B787) وما سوف يتم استلامه خلال الفترة المقبلة من طائرات .

وصعد الجاسر والمشاركون في الاستقبال إلى الطائرة، وقدم قائدها شرحاً عن المرحلة الأخيرة لتجهيز الطائرة ورحلة الاستلام والوصول والخصائص الحديثة في الطائرة ومنها توفير الوقود بنسبة (25%) مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن. وقال الجاسر إن وصول طلائع الطائرات الحديثة من طراز (B787-10) يمثل إضافة قوية لأسطول السعودية ويخفّض معدل عمره إلى أقل من (5) سنوات، ويضخ المزيد من السعة المقعدية والقدرات التشغيلية.

وأكد الجاسر أن المؤسسة ماضية قدماً في تحديث وتنمية أسطولها عبر الاستحواذ على المزيد من أفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العام، منوها أن أسطول الناقل الوطني يضم حاليا أحدث وأفضل الطائرات عريضة البدن من فئات بوينج B787 و B777-300ER وإيرباص A330-300، إضافة إلى طائرات الممر الواحد من فئة A321 و A320 وهي الأكثر طلباً وانتشاراً على مستوى العالم، وتم الإعلان مؤخرا عن اتفاق المؤسسة مع شركة إيرباص لزيادة طلبيتها من هذه الفئة إلى (100) طائرة ستوزع مناصفة بين “السعودية” وذراع الطيران الاقتصادي للمؤسسة “طيران أديل” .