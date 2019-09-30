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ولي العهد يعزي هاتفياً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1441 هـ      30 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه لسمو ولي عهد أبوظبي في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته عن عظيم تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

صحيفة البلاد

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