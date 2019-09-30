مليونا ناخب يهزمون تهديدات “طالبان”

كابول – رويترز

على الرغم من التهديدات التي أطلقتها حركة طالبان بأن الانتخابات لن تمر بسلام، إلا أن أكثر من مليوني أفغاني أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وقال مسؤول في مفوضية الانتخابات بأفغانستان أمس (الأحد) طالباً عدم نشر اسمه، إن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن أكثر من مليوني ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وكان عدد الناخبين المسجلين قبل الانتخابات 9.67 مليون ناخب، وهي الرابعة منذ هزيمة حكومة طالبان في عام 2001. ولم يخل يوم الاقتراع من حوادث العنف، حيث شهدت عدد من المدن الأفغانية سلسلة انفجارات أسفرت عن سقوط ضحايا، لم تتضح حصيلتهم النهائية حتى الآن. وأشاد مسؤولان أفغانيان، بأجواء الانتخابات الرئاسية، معتبرين أنها “الأكثر تنظيماً في تاريخ البلاد”، ومرت دون تهديدات أمنية خطيرة.

و قالت رئيسة المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، حول علم نورستاني، في تصريحات صحفية عقب إغلاق صناديق الاقتراع، إنّ “الانتخابات الحالية هي الأكثر تنظيماً في تاريخ الانتخابات الأفغانية”. وأضافت: “اختتمت العملية الانتخابية بنجاح في جميع أنحاء البلاد”، لافتة إلى أن أي مشكلات حدثت في بعض المناطق ستقوم لجنة الانتخابات بمناقشتها والتحقيق فيها ومعالجتها، فيما أكد وزير الدفاع الأفغاني عبدالله خالد، أن العملية الانتخابية “تمت دون أي تهديدات أمنية خطيرة”.