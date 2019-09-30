لا تشتري آيفون مستعمل.. تحذير شديد اللهجة من أبل!

دخل مستخدمو أجهزة هواتف آيفون خاصة آيفون المستعمل في أزمة جديدة بعد تحذير أصدرته شركة آبل الأمريكية.

ومن المرتقب أن يؤثر التحذير الرسمي على الملايين من مستخدمي هواتف “آيفون” الذكية، بحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

البيان التحذيري حمل عنوان “بشأن شاشات آيفون الأصلية”، وهو موجه لملاك هواتف “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون 11 برو ماكس” الجديدة.

ويتضمن التحذير ضرورة الاستعانة بفني معتمد من “آبل” لإصلاح أو استبدال شاشة تالفة، لأن عكس هذا قد يكون له آثار خطيرة.

وشرحت الشركة الأمريكية، في وثيقتها أن شاشة هاتفها “آيفون” مصممة لكي تتوافق مع نظام تشغيل “آي أو إس” وتحديثاته المستمرة، من أجل تقديم أفضل أداء وجودة.

وحذرت من أن تركيب شاشة غير أصلية في آيفون مستعمل، قد ينجم عنه حدوث مشكلات في التوافق أو الأداء، بما في ذلك في اللون والسطوع واستنزاف البطارية.

وفي حالة اكتشاف شركة “آبل” استخدام أحد عملائها لإصلاح تابع لجهة خارجية وغير رسمية، ستظهر رسالة تحذير جديدة أمامه على الشاشة تقول: “رسالة عرض مهمة. غير قادر على التحقق من أن آيفون على شاشة آبل أصلية”.

هذا فضلا عن تثبيت رسالة تحذير على شاشة قفل الهاتف بعد أول 4 أيام من الإصلاح غير الرسمي.