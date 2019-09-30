قوي قلبك بهذه الأطعمة البسيطة.. دراسات صحية تنصح!

قوي قلبك بهذه الأطعمة، نعم هذه هي النصيحة العلمية التي أقرها المركز الوطني للبحوث الطبية للطب الوقائي التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وقال المركز بحسب ما نقلت سبوتنيك، إنَّ التخلي عن اللحوم الدهنية وتناول الدواجن أو الأسماك بدلًا عنها، والمشمش المجفف والفاصولياء والمكسرات والحد من تناول السكر يسهم في الحفاظ على صحة القلب.

بدوره، أشار موقع المركز الوطني للبحوث الطبية للطب الوقائي الروسي إلى أن “المواد الغذائية المتوازنة هي الخطوة الأولى لصحة القلب، فهي تزود الشخص بمواد مفيدة ضرورية من أجل الأداء الطبيعي لجميع الأجهزة الوظيفية في الجسم والحفاظ على وزن الجسم الطبيعي”.

وينصح الخبراء عند اختيار الأطباق الغذائية، بإعطاء الأفضلية للدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، وأيضًا اختيار منتجات الألبان ومنتجات الألبان قليلة الدسم وغير المحلاة.

كما يجب على الشخص زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مثل المشمش المجفف والفاصوليا والمكسرات وخبز النخالة لتزيد قوي قلبك.

وبحسب الموقع، فإنه يجب تناول الخضروات والفواكه يوميًا على الأقل 400 جرام، لكن استهلاك السكر والحلويات والمشروبات الغازية السكرية يجب أن يكون محدودًا، نظرًا لأنها مرتفعة السعرات الحرارية.

وقال إن “استهلاك المنتجات التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية – مثل الماكريل غير المملح والسلمون والسلمون- سيكون مفيدًا للقلب، في الوقت نفسه، يجب أن تكون اللحوم الدهنية، الكريمة والجبن الدهني محدودين في نظامك الغذائي”.

وشدد فادنيف بوبوف رئيس قسم جراحة القلب في مركز فيشنفسكي للبحوث الطبية للجراحة بوزارة الصحة الروسية، جراح القلب والأوعية الدموية، على أن سوء التغذية والعادات السيئة والإجهاد والعوامل الوراثية عوامل خطر لتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.