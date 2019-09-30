قوة الاحتلال تستفز العالم الإسلامي

القدس – وفا

مشهد استفزازي جديد لمشاعر المسلمين، مثلته القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المغتصبة، عندما اقتحم المستوطنون أمس (الأحد) ساحات المسجد الأقصى، بدعوة من جماعات متطرفة، بمناسبة الأعياد اليهودية.

وقاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري آرائيل، والحاخام المتطرف يهودا غليك، أمس اقتحامات للمستوطنين لساحات المسجد الأقصى، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إذ جرت الاقتحامات على شكل مجموعات، ونفذت خلالها جولات استفزازية، وسط تلقي المستوطنين شروحات عن أكذوبة “الهيكل” المزعوم، ومحاولاتهم أداء طقوس تلمودية داخل باحاته.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على المصلين، ومنعتهم من الاقتراب من الأماكن التي يقتحمها هؤلاء المستوطنون، مع نصب حواجز عسكرية داخل القدس القديمة ونشرت عناصرها على الطرقات المؤدية للأقصى، ومنعت العديد من الشبان من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن بدخول باحاته.



وكانت “جماعات الهيكل” المزعوم دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية “رأس السنة” العبرية، يشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار أعضاء “جماعات الهيكل”، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال.

فيما استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك عدوانا فاضحاً على الحريات الدينية للمسلمين الذين يؤمون المسجد الأقصى لأداء الصلوات والعبادات الدينية.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب إن “ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة لحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية ما هي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي”.

وشدد أبو الرب على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، وأن كل المحاولات للالتفاف على المقدسات ستبوء بالفشل، لأن الفلسطينيين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها لأنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية.