بالفيديو والصور.. سامسونج تصنع مزهرية تطفئ الحرائق في 3 ثواني

نرمين عباس

أعلنت شركة سامسونج في كوريا عن منتج مبتكر يسمي Firevase

وهو عبارة عن زهرية بداخلها وفي محيطها مادة كربونات البوتاسيوم الذي يكتم الأكسجين، وتطفئ الحرائق في وقت قياسي مهما بلغت درجتها في غصون 3-5 ثواني

عن طريق قذف الزهرية علي النار

للمزهرية العديد من الوظائف منها :-

1. تستخدم كمطفأة حريق لرمي مصدر النار لإطفاء الحريق مباشرة وبسرعة

2. تستخدم كعامل إطفاء لإنشاء طريق الهروب في النار

3. تستخدم بمثابة إناء للورد

4. تستخدم كزينة فنية بسبب لونها الغني

مناسبة للمنزل أو المدرسة أو المكتب أو المستشفى أو الفندق أو مركز التسوق أو المكتبة أو الحافلة أو القطار أو السيارة وما إلى ذلك

كما تتميز أنها يمكن إستخدامها من قبل جميع الأعمار