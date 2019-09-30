القصاص بجانٍ قتل مواطناً في الدمام

الدمام : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم ( الاثنين) حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الدمام، بالمنطقة الشرقية .

وبحسب بيان الداخلية فقد أقدم / يوسف بن جمعان بن سعيد العمري – سعودي الجنسية – على قتل/ عبدالله بن عوض بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – , عمداً وعدواناً وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات أدت إلى وفاته .

وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.