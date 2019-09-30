القاهرة: مقتل 15 إرهابياً في سيناء

القاهرة – وكالات

في مواصلة لحربها على الإرهاب، وقطع دابر العناصر الإرهابية وإحباط محاولاتهم زعزعة الأمن والاستقرار، أعلنت الداخلية المصرية، أمس (الأحد)، مقتل 15 إرهابيا في مداهمات للأمن بسيناء.

وقالت الداخلية المصرية في بيان رسمي، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مقتل 15 منهم.

ولفتت إلى أنه عثر بحوة الإرهابيين على 9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين وحزام ناسف، مشيرة إلى أنه تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.