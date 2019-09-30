“الشورى” يوافق على تعديل لائحة الذوق العام

جدة : البلاد

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة الذوق العام .

وأقر مجلس الشورى توصيات يطالب فيها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوضع التدابير اللازمة لتحميل الشركة السعودية للكهرباء المبالغ الإضافية على الفاتورة الشهرية في حال كان سبب زيادة تلك المبالغ من قبل الشركة نفسها

ودعا الهيئة إلى تفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وبخاصة ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة

كما حثها التوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة، وشدد على الإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة،

وطالب المجلس الهيئة أيضاً بوضع خطة عاجلة لمواجهة الأسباب التنظيمية والإدارية والفنية للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف مناطق المملكة، ومعالجة ما قد يترتب عليه من أضرار ، ووضع آلية عادلة لتعويض المتضررين، وأخذ بتوصية إضافية تقدم بها عضو المجلس هادي اليامي ونصت على دراسة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود المستخدم من قبل شركة الكهرباء وذلك للحد من الآثار السلبية على البيئة وبحث إمكانية الحصول على وقود صديق للبيئة.