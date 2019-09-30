الشورى يطالب باستحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية

البلاد : متابعات

دعا الشورى وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية .

وحث المجلس في جلسته العادية السابعة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الوزارة على التوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام ، والقسم النسوي بشكل خاص، ودراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان

ودعا المجلس الوزارة إلى تكثيف جهودها للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة، حفاظاً على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه، وبتكليف المديرية العامة لحرس الحدود بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة ، وتحديث مواقعها على الخرائط.

ووافق المجلس اليوم الاثنين على توصيات طالب فيها وزارة الداخلية بالإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية، والإسراع في تنفيذ مشروعاتها الطبية, والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.