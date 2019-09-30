توقيع اتفاقيتين لبناء 5 آلاف وحدة سكنية في 6 مناطق

البلاد : متابعات

أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عن توقيع اتفاقيتين لبناء 4867 وحدة سكنية مع كل من شركة “ساينو هايدرو كوربوريشن” وشركة “سي أم إي سي السعودية للمقاولات”، وذلك بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الاتفاقيات التي تمت برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن ويتشينغ، تتلخص في بناء وحدات سكنية جديدة في 15 مدينة ومحافظة، تتوزع على 6 مناطق حول المملكة.

وأفاد البرنامج أن هذه الاتفاقيات ستغطي مناطق مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية، جازان، الجوف والباحة، إذ من المزمع أن تبدأ أعمال البناء في (الليث، بيشة، النماص، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، المجاردة، محايل عسير، طريف، بلجرشي، الحجرة، بيش، الدرب، العيدابي، دومة الجندل، وطبرجل).

وبين البرنامج أن شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ستتولى بناء (3753) وحدة سكنية بحسب التوزيع الآتي: (1732) وحدة سكنية في منطقة عسير، و(1399) وحدة في منطقة جازان، و(444) في منطقة الباحة، و(178) وحدة في منطقة مكة المكرمة، وبالمقابل ستتولى شركة سي أم السعودية للمقاولات بناء (1114) وحدة سكنية بواقع (814) وحدة في منطقة الجوف، و(300) وحدة في منطقة الحدود الشمالية.

ويأتي خيار البناء كأحد خيارات “الإسكان التنموي” لتوفير المساكن التي تتلائم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى الخيارات الأخرى ومنها شراء الوحدات السكنية من السوق، وكذلك وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق المملكة.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن للانتفاع بها وفق احتياجاتهم.