إصابة الملك محمد السادس بالتهاب فيروسي حاد بالرئتين

نرمين عباس
أعلن الديوان الملكي المغربي إصابه الملك محمد السادس، ملك المغرب بالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد
وأوضح الديوان أن ولي العهد الحسن سيمثل الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية وحضور جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بفرنسا نيابة عنه لحين إستقرار حالته
بعد أن أوصى الطبيب الخاص للملك بضروره خلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام
وتفاعل عدد من المشاهير وشاركوا الدعاء للملك بالشفاء بينهم نانسي عجرم وسميرة سعيد والإعلامي مصطفي الآغا
أدعو الله من كل قلبي ان يتم رداء الصحة والعافية لملكنا صاحب الجلالة محمد السادس.. وان يتم شفائه بإذن الله.. pic.twitter.com/tvhauyurDK
— Samira Said (@SamiraSaid) September 29, 2019
اللهم ادم على #الملك_محمد_السادس الصحة والعافية واحفظه لشعبه pic.twitter.com/5a2NrVmrwz
— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) September 29, 2019
دعواتنا وأمنياتنا بالشفاء العاجل التام لصاحب الجلالة #الملك_محمد_السادس حفظه الله .. أجر وعافية 🙏🏻 pic.twitter.com/2VDlhrUKFL
— ⭐️Diana Haddad⭐️ ديانا حداد (@DianaHaddad) September 29, 2019
من قلبي بتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، الله يعطي الصحة والعافية ويحفظه للشعب المغربي والمغرب
— Nancy Ajram (@NancyAjram) September 29, 2019