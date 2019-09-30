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إصابة الملك محمد السادس بالتهاب فيروسي حاد بالرئتين

نرمين عباسaccess_time1 / صفر / 1441 هـ      30 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

أعلن الديوان الملكي المغربي إصابه الملك محمد السادس، ملك المغرب بالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد

وأوضح الديوان أن ولي العهد الحسن سيمثل الملك محمد السادس في المراسيم الرسمية وحضور جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك بفرنسا نيابة عنه لحين إستقرار حالته

بعد أن أوصى الطبيب الخاص للملك بضروره خلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام

وتفاعل عدد من المشاهير وشاركوا الدعاء للملك بالشفاء بينهم نانسي عجرم وسميرة سعيد والإعلامي مصطفي الآغا

نرمين عباس

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