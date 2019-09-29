قرار جديد صادم من واتساب.. التطبيق لن يعمل على هذه الأجهزة!

قرار جديد من واتساب يثير سخط بعض مستخدميه، حيث قرر مسؤولو التطبيق التخلي نهائيا عن دعم مجموعة من الهواتف الذكية.

تلك الهواتف من التي تعمل ببعض أنظمة “أندرويد” و”أي أو إس”، نظرا لأنه لا يخطط لتطوير هذه الأنظمة.

وأصدر “واتساب” بيانا أكد فيه أنه بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل القديمة، لن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وأصدر “واتساب” قراره من خلال صفحة الأسئلة الشائعة في التطبيق، حيث لن يعمل التطبيق بعد فبراير عام 2020، وفقا لموقع “businesstoday”.

“واتساب” صرح في بيانه بأن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل “Android 2.3.7” وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل “iOS 7” لن تدعم واتساب بحلول 1 فبراير 2020″، ولن يكون التطبيق متاح في متجر “مايكروسوفت”.

وأضاف “واتساب” أن قراره لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى على أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وأيفون القديمة.

ومن المنتظر أن يضيف التطبيق ميزات جيديدة وتتطلب هواتف قوية وإصدارات أنظمة تشغيل حديثة لكي تعمل بشكل صحيح، مثل تشغيل مقاطع الفيديو مباشرة داخل نافذة الدردشة، مصادقة بصمات الأصابع، ولابد أن يتوفر بالهواتف ذاكرة “RAM” كافية.

كما أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات الجديدة وهذا هو السبب في إنهاء الدعم لها.

وأصبح تطبيق واتساب مملوكا لشركة “فيس بوك”، ويضم أكثر من مليار مستخدم في الوقت الحالي، باعتباره تطبيق المراسلة الأشهر في العالم.