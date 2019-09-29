شركة آبل تسعى لإضاءة رمز “التفاحة” الخاص بهواتفها

تمتلك جميع هواتف أيفون رمز “تفاحة” فى الجزء الخلفى من الهاتف، وهو الشعارالرسمى لشركة أبل، إلا أن هذا الشعار يظل ثابت كما هو، إلا أن هذا الأمر على وشك أن يتغير، حيث ذكرت تقارير تشيرإلى أن شركة أبل ترغب أن تضئ هذه التفاحة، إذ تقدمت عملاق صناعة الأيفون بطلب للحصول على براءة اختراع لجعل شعارالشركة خلف أيفون يعمل كضوء للإشعارات.
فيما لا تعد شركة أبل هى الأولى التى تجعل شعارها يضئ كدلالة على وجود إشعارات واردة، حيث سبق أن قامت العديد من الشركات بمثل هذا الأمر، ليضيء شعارالشركة الموجود فى الجزء الخلفى من الهاتف كضوء إشعارات بدلاً من جعله حساس للبصمة فقط.