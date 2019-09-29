سمك الكاليماري لمحاربة فقر الدم وهشاشة العظام

يعتبر سمك الكاليمارى مشوى أو مقلى من الأسماك الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحميه من الأمراض، فضلا عن ذلك يتميز سمك الكاليمارى بمذاقه الطيب والذى يفضله الكثيرون. وحسب ما ذكره موقع “ HEALTHLINE :

فوائد الكاليمارى

1- يحتوى سمك الكاليمارى على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من الالتهابات وهشاشة العظام.

2- نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فإن تناول سمك الكاليمارى يعمل على الوقاية من الإمراض السرطانية المختلفة.

3- يحتوى سمك الكاليمارى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى، ووقاية الجسم من الفيروسات والعدوى.

4- يحارب فقر الدم ويساعد على تنشيط الجسم ويمده بالنشاط والطاقة.

5- أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول سمك الكاليمارى يحافظ على صحة الجلد ويحميه والشعر، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين.

6- يحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تساعد على تسكين الألم وعلاج الصداع.

7- يحافظ على صحة الأسنان واللثة، وذلك لاحتوائه على الفسفور وبعض الفيتامينات الأخرى.