حمد الله يكشف حقيقة اختراق حساب تويتر

كشف مهاجم النصر، عبد الرزاق حمد الله، عن حقيقة اختراق حسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، خلال تصريحات صحيفة إنه قام بإغلاق حسابه بقرار شخصي وأنه لا صحة لما يتردد حول اختراق الحساب.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت بشكل ملحوظ خبر اختراق حساب حمد الله وهو ما اضطر اللاعب إلى الظهور وتبيان الأمر.

ويمر الدولي المغربي بفترة سيئة على المستوى الفني، بعدما فشل في هز شباك الخصوم خلال آخر 4 مباريات للنصر في الدوري.

وجاء قرار غلق الحساب للتركيز بشكل أكبر في قادم المباريات، وعدم الالتفات إلى الانتقادات التي شرعت جماهير النصر في نصبها للاعب.

جدير بالذكر أن حمد الله غدا الهدّاف التاريخي للدوري في موسم واحد، إذ دوّن الموسم الماضي على 34 هدفًا.

ويستعد النصر لاستقبال الفيصلي يوم السبت القادم في الرياض لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين.

ويحتل العالمي المركز الخامس على لائحة الترتيب برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، بينما يتمركز الفيصلي في الوصافة (11 نقطة).