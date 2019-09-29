المحليات

تنبيه بهطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة

صحيفة البلادaccess_time30 / محرم / 1441 هـ      29 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، والجموم ، والعاصمة المقدسة ، والطائف، والعرضيات، وميسان، وبحره ، والكامل وخليص ، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .

صحيفة البلاد

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