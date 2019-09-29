تنبيه بهطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات مكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، والجموم ، والعاصمة المقدسة ، والطائف، والعرضيات، وميسان، وبحره ، والكامل وخليص ، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.