التعليم تدعم سلوكيات “الذوق العام” في المناهج والأنشطة اللاصفية

جدة : البلاد

عززت وزارة التعليم دور البرامج والأنشطة التي تنفذها للطلاب والطالبات خارج إطار المنهج الصفي، ووضعت باعتبارها خمسة مجالات تضمنت (الجانب القيمي، الجانب المعرفي، الجانب البدني، الجانب الوجداني، الجانب الاجتماعي).

وأكدت معايير تطبيق حصة النشاط داخل مدارس التعليم العام على المبادئ والمعتقدات والقيم التي تضبط علاقة الطالب مع ذاته ومع الآخرين، والبرامج التي تتضمن الخبرات المتصلة بالمعرفة والتعلم والبحث والتفكير واتخاذ القرار، إضافة إلى التأكيد على الجانب العاطفي من خلال الأنشطة الفنية والأدبية والثقافية ونحوها، وكذلك البرامج المتصلة بالعلاقة مع المجتمع والبيئة، وتتضمن برامج الخدمة الاجتماعية والعمل التطوعي وبرامج علاج المشكلات المجتمعية.

وحددت وزارة التعليم قواعد السلوك لطلابها في جميع المراحل التعليمية، كأدوات ضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مواقف و سلوك الطلاب بهدف تعزيز السلوك الإيجابي و تقويم السلوك غير المرغوب فيه، كما عملت على تهيئة الأوساط التعليمية بتنفيذ مجموعة من ورش العمل الداعمة لهذا الاتجاه، والتأكيد على أهمية التشارك بين المدرسة وولي الأمر، لغرس السلوك القويم لدى الطلبة بما يؤسس لثقافة عامة تحترم الذوق العام والأنظمة، ويتم تبنيها وسط تأييد مجتمعي.