التخصصات الصحية تسلم شهادات الاعتماد المؤسسي للمؤسسات الصحية

البلاد : متابعات

سلمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، اليوم ، شهادت الاعتماد للمجموعة الأولى من المؤسسات الصحية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض بحضور معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

ويأتي حصول هذه المؤسسات الصحية على الاعتماد بعد استيفائهم معايير متطلبات التدريب الأساسية التي ستسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لتسليمه شهادات الاعتماد للمجموعة الأولى من المؤسسات الصحية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل.

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية تعمل دوماً لتحقيق الحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.