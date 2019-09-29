اطلاق حملة “خط مساندة الطفل” في 1538 مدرسة بمكة

مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد اليوم، حملة “خط مساندة الطفل” وتستمر لمدة أسبوع،

وتستهدف 1538 مدرسة (بنين – بنات).

وتهدف الحملة إلى توعية الطلاب والطالبات عبر الرقم (116111) وتوضح لهم أن الخط جهة تقدم لهما المشورة والمساندة والدعم بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة.

كما تهدف الحملة لتبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بأهمية الإدراك بأن خط مساندة الطفل خط مخصص لجميع الأطفال وفق إمكانيتهم

ومراحلهم العمرية وليس للأطفال الذين يتعرضون للعنف فقط، وتوعيتهم بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية والصحيحة والمثلى للاستفادة القصوى من هذا المشروع.

يذكر أن مشروع خط مساندة الطفل من المشاريع الوطنية الرائدة لبرنامج الأمان الأسري الوطني لخدمة الطفولة بالمملكة

ودليلاً واضحًا على ما أولاه ولاة الأمر من اهتمام متزايد بمختلف القضايا التي تهم شؤون الأسرة والطفل في كل المجالات.