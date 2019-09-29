إحالة أوراق 7 إرهابيين للمفتي في مصر

القاهرة – البلاد

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة 7 إرهابيين متهمين إلى المفتي، في القضية المعروفة إعلامية بـ “خلية حلوان”، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان جنوبي القاهرة. وحدد المحكمة المنعقدة بـ”طره” جنوبي القاهرة، جلسة 12 نوفمبر المقبل موعد النطق بالحكم على المتهمين في القضية.

ووجهت النيابة العامة عدة تهم تتضمن الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم حلوان جنوبي القاهرة، والقتل العمد لرجال الشرطة، إضافة إلى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وارتكاب أعمال عنف بمنطقة الجيزة غرب القاهرة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة المصرية، إلى قتل المتهمين للعميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب بالجيزة والمجند المرافق له، إضافة إلى إشعال النيران بسيارته واغتيال أمين شرطة من وحدة مرور الجيزة، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان وسرقة مبلغ يقدر بنحو 82 ألف جنيها مصريا في 6 أبريل 2016.