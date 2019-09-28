خاص البلاد – نيفين عباس

العصائر والنكتار، هى من المشروبات المحببة لجميع أفراد الأسرة خاصة الأطفال

ولكن هناك الكثيرين لا يعرفون الفرق بين العصير والنكتار..

ما سيدهشك هو معرفة حقيقة الفرق بين هذا وذاك

وهو أن العصائر مصنعة من فواكه طبيعية بنسبة 100% ولا تحتاج لإضافة السكر أو مواد حافظة ما يجعلها أكثر عرضة لإنتهاء الصلاحية سريعاً

أما النكتار فهو عبارة عن نسبة أقل من 20% من نوع الفاكهة الأصلى المركز المصنوع منه النكتار مضاف إليه ماء ومحليات ومواد حافظة وألوان طعام وسكر وليس له أى ضوابط ما يجعله مصدر غير مناسب لصحة أسرتك

أما الشراب فهو عبارة عن بودرة مصنعة بالنكهة التى تحل بالماء، ولا يحتوى على أى مواد طبيعية بالمنتج

بالإضافة للكثير من المواد الحافظة والنكهات الصناعية والمحليات وهو واحداً من أسوء الإختيارات إذا كنتِ تبحثين عن صحة أسرتك