كلمات تجذب الرجل وتجعله يحبك

خاص البلاد – نيفين عباس

يقال “أقرب طريق لقلب الرجل معدته” قد تكون المقولة صحيحة نوعاً ما، لأن الرجال تعشق المرأة التى تتقن فن الطهى

لكن ليس بالطعام وحده تكسبين قلبه، فالرجل مع ضغوط الحياة التى يواجهها يومياً يشعر أنه فى حاجه للقليل من المدح والدعم النفسى

اللسان هو طريق العبور لقلوب الآخرين فما بالك بزوجك!

هناك بعض الكلمات التى يجب أن تردديها دائماً حتى تجعلى زوجك يذوب فى حبك وعشقك وتجذبه تجاهك

أنا فخورة بك

يحب الرجل المرأة التى تشعره أنها فخورة بما ينجزه ويقدمه وتقدره جيداً

لأنه يستمد ثقته بنفسه من هذه الكلمات وسيصبح على ثقة تامة أن رأيك هو الصحيح وسيحرص على إستشارتك بكل الأمور حتى يظهر بأفضل صورة فى عينك

أنت حبيبى

الحب الدائم بين الزوجين هو ما يجعل للحياة لون

رددى دائماً لزوجك كلمة أنت حبيبى لأن لها الأثر الأكبر فى نفسه فهو يشعر بالحب تجاهك ويحب أن تفاجئيه وحتى تناديه بكلمة حبيبى

فهذه الكلمة لها تأثير كبير على الرجل خاصة أنه لا يمسعها إلا منكِ

أنت أنيق

يتباهى الرجل كثيراً بأناقته ويشعر بثقة كبيرة فى نفسه عندما تقومى بمدح ملابسه وطريقة إختياره لعطوره

فهو يحب أن يسمع رأيك فى ما يرتديه لأن نظرتك له وأنتى الأقرب لقلبه ستكون هى العاكس لنظرة الناس له

فيجب عليكِ أن تمدحى ذوقه وتشجعيه دائماً

إمدحى صفاته

لا يوجد رجل خالى من العيوب ولكن أيضاً يوجد لكل رجل مميزات كثيرة

إمدحى فى زوجك هذه المميزات وإدعميه مثلاً إمدحى شهامته مع الأخرين

أو حتى كيف أنكِ تعشقيه لحنانه وإحتوائه لكِ وأنه طيب القلب كثيراً ويشعر بكِ بدون أن تتحدثى

فأنتى حتماً ستفوزى بقلبه عند مدحك الجوانب الإيجابيه به

أنا أثق بك

أكثر ما يكرهه جميع الرجال فى كل أنحاء العالم هو الشك

الشك فى تصرفاته وعلاقاته الإجتماعية وبالتالى يبدأ فى الفرار منكِ حتى إن كان يعشقك

لأن نيران الغيرة والشك ستقتل كل المشاعر التى يحملها داخله تجاهك

فإعطيه المساحة الكافية الشخصية له وكونى واثقة به تمام الثقة

لأن ذلك يجعله يحبك أكثر ولا يشعر بالراحة إلا معكِ وستجديه يحدثك عن كل علاقاته الإجتماعية وستكتشفى أن لا يوجد بها ما يستدعى الشك