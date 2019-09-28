كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لضم “موهبة نابولي”!

لاعب نابولي ما بين برشلونة وريال مدريد..

تحدثت تقارير صحفية عن تنافس بين قطبي الكرة في إسبانيا، برشلونة و ريال مدريد، من أجل التوقيع مع متوسط ميدان نابولي الإيطالي، فابيان رويز.

ووفق ما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية والمقربة من أسوار برشلونة، فإن النادي يستهدف ضم رويز في الصيف المقبل.

وعنونت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة، أن رويز هو الهدف الرئيسي لبرشلونة صيف 202.

بينما أشارت تقارير صادرة عن موقع “ديفنسا سنترال” الموالي لريال مدريد عن اهتمام جدّي من النادي بالحصول على خدمات رويز.

رويز (23 عامًا) والذي يلعب لصالح المنتخب الإسباني، انتقل إلى نابولي مطلع الموسم الماضي، قادمًا من ريال بيتيس.

وبات أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب الإيطالي المحنك كارلو أنشيلوتي، مُشاركًا في 40 مباراة الموسم البائد.

وكلّف رويز خزائن نابولي قرابة 30 مليون يورو، وبشرط جزائي بنفس القيمة المادية، مع عقد يمتد حتى صيف 2023.

لكنه نجم نابولي بات الآن مطلبًا لدى كبار أندية أوروبا، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى ليفربول وأرسنال.