كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لضم “موهبة نابولي”!

ووفق ما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية والمقربة من أسوار برشلونة، فإن النادي يستهدف ضم رويز في الصيف المقبل.

وعنونت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة، أن رويز هو الهدف الرئيسي لبرشلونة صيف 202.

#FCBarcelona have made #Napoli midfielder Fabian Ruiz their '2020 priority', according to El Mundo Deportivo https://t.co/yqft0j2kTI pic.twitter.com/qVra2EzeDl

— footballespana (@footballespana_) September 27, 2019