الرياضة

لاعب نابولي ما بين برشلونة وريال مدريد..

كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لضم “موهبة نابولي”!

محمد ابو الوفاaccess_time29 / محرم / 1441 هـ      28 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
برشلونة يستهدف لاعب نابولي

تحدثت تقارير صحفية عن تنافس بين قطبي الكرة في إسبانيا، برشلونة و ريال مدريد، من أجل التوقيع مع متوسط ميدان نابولي الإيطالي، فابيان رويز.

ووفق ما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية والمقربة من أسوار برشلونة، فإن النادي يستهدف ضم رويز في الصيف المقبل.

وعنونت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة، أن رويز هو الهدف الرئيسي لبرشلونة صيف 202.

بينما أشارت تقارير صادرة عن موقع “ديفنسا سنترال” الموالي لريال مدريد عن اهتمام جدّي من النادي بالحصول على خدمات رويز.

رويز (23 عامًا) والذي يلعب لصالح المنتخب الإسباني، انتقل إلى نابولي مطلع الموسم الماضي، قادمًا من ريال بيتيس.

وبات أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدرب الإيطالي المحنك كارلو أنشيلوتي، مُشاركًا في 40 مباراة الموسم البائد.

وكلّف رويز خزائن نابولي قرابة 30 مليون يورو، وبشرط جزائي بنفس القيمة المادية، مع عقد يمتد حتى صيف 2023.

لكنه نجم نابولي بات الآن مطلبًا لدى كبار أندية أوروبا، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى ليفربول وأرسنال.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *