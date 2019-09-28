طريقة عمل الروبيان الحار مع الأرز بالزعفران

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل الروبيان بتوابل حارة تجعله الحل الأمثل لإمداد الجسم بالطاقة التى يحتاج إليها مع الأرز بنكهة الزعفران

المقادير المطلوبة لعمل الروبيان الحار مع الأرز بالزعفران

أولاً للروبيان

كيلو من الروبيان حجم متوسط

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

ملعقة صغيرة من بودرة البصل

نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل الناعم

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة من رقائق الفلفل (الشطة)

عصير حبة ليمون حامض

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

ثانياً للأرز بنكهة الزعفران

2 كوب من الأرز البسمتى طويل الحبة

قليل من الزعفران

ملح

2 ملعقة كبيرة سمن

3 أكواب ونصف من مرقة السمك

طريقة عمل الروبيان الحار مع الأرز البسمتى بالزعفران

نقوم أولاً بالبدء فى إعداد الروبيان

نقوم بتقشير حبات الروبيان ونزع خط الرملة من الظهر وغسله جيداً بالماء الجارى

فى مقلاة غير لاصقة نضع الزيت بها ثم يوضع الروبيان ويقلب

تضاف جميع مقادير الروبيان الأخرى له ويقلب من 3-4 دقيقة حتى تمام نضجه

ثم يرفع ويترك جانباً

نقوم بتحضير الأرز الأن

نقوم بنقع الزعفران فى القليل من الماء الساخن ويترك قليلاً

نقوم بوضع قدر على النار مع السمن

ثم نقوم بإضافة المرقة والملح والزعفران وتترك حتى تغلى

نقوم بغسل الأرز جيداً وتصفيته من الماء

ثم نقوم بوضعه إلى القدر ويقلب مرة واحدة

نترك الأرز على النار حتى يغلى ويتشرب المرقة تماماً

ومن الممكن إستبدال المرقة بالماء إن لم تتوفر

ثم ينقل قدر الأرز إلى نار متوسطة إلى منخفظة ويترك الأرز حتى تمام النضج

نحضر طبق التقديم

ثم نضع به الأرز بعد أن ينضج

ثم ترص حبات الروبيان على وجه الأرز

ومن الممكن تزيين الطبق بالقليل من شرائح الليمون والفلفل الأخضر الحار والبقدونس ويقدم ساخن