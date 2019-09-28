6500 أرض مجانية في 6 مخططات سكنية جديدة

البلاد : متابعات

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 6 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، إذ توفر 6447 قطعة أرض مجانية تتوزع على 4 مناطق، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها شهرياً عبر بوابته الإلكترونية، ليُتاح للمستفيدين اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعّل خاصية الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية، إذ يمكن للمستفيدين استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يتيح لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني عبر الرابط

https://sakani.housing.sa/plans-map.

وأشار إلى أنه جرى تفعيل هذه الخاصية لـ 6 مخططات جديدة جاري استكمال أعمال التطوير في 3 منها، وبدأ التسليم في الثلاثة الآخرين، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة مخطط “مشروع تثليث” في منطقة عسير توفر 1017 قطعة أرض، وفي منطقة مكة المكرمة مخطط مشروع “واحة العرضية” بمحافظة العرضيات، الذي يضم 461 قطعة أرض مجانية، إضافة إلى مخطط “الرفاة” ويحتوي على 767 قطعة أرض.

كما تضمنت مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 700 قطعة أرض، تشمل مخطط “مركز شلاح” الذي يوفر 237 أرض بمحافظة الرين، ومخطط “العمق” ويوفر نحو 446 أرض بمحافظة الرين، إضافة إلى مخطط “ضاحية الملك عبدالله 10” في منطقة جازان، والذي يوفر 3519 قطعة أرض.