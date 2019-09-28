تعرف على الدليل الإرشادي‏ للمتاجر الإلكترونية

جدة : البلاد

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار الدليل الإرشادي‏ للمتاجر الإلكترونية وفقًا لـ”نظام التجارة الإلكترونية⁩ 2019م”

ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالًا كبيرًا حيث تعد المملكة العربية السعودية من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32%

وقد وصل حجم التداولات المالية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018.

وجاء نظام التجارة الإلكترونية لتحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاتها وحماية حقوق المتعاملين فيها بما يعزز النمو

ويسهم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

ويرصد الدليل الاشتراطات اللازمة على المتاجر الإلكترونية التي يجب العمل عليها لمسايرة أحكام هذا النظام

ويوضح البيانات الأساسية اللازم إبرازها في المتاجر الإلكترونية، وبيانات العقود الإلكترونية مع المستهلكين

وما يجب أن تتضمن عليه، إضافة إلى آلية التعامل مع بيانات المستهلك وسبل حفظها وحمايتها.

كما يركز على ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني والحماية من التضليل والخداع

ويوضح دور الممارس للتجارة الإلكترونية وكيفُ يمّكنه النظام من ممارسة النشاط مع توضيح الاشتراطات اللازمة

والخطوات الواجب اتباعها لزيادة موثوقية متجره الإلكتروني بتسجيله في منصات التوثيق الإلكترونية.