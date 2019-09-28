بعد وفاتها.. غضب شعبي في مصر تضامناً مع الطفلة جنة ومطالب بإعدام الجدة والخال

نرمين عباس

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة الطفلة جنة محمد سمير، ضحية تعذيب جدتها واشتباه اغتصاب من قبل خالها، والتي أثارت حالتها غضبًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي

وأرجع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور سعد مكي، في بيان، سبب الوفاة لتوقف عضلة القلب بعد أن وضعت الطفلة في العناية المركزة بعد إجراء عملية استئصال للقدم نتيجة التعذيب الذي تعرضت له.

وكانت الطفلة جنة محمد سمير عاطف والبالغة من العمر ٥ سنوات، دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة

وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي، وباستجواب جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي

وتم إصدار قرار مساء الأربعاء بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

و إنطلق هاشتاج #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه

مطالباً بالقصاص للطفلة البريئة بعد تعرضها للتعذيب الوحشي علي يد الجدة وإغتصابها من قبل خالها

وشارك الآلاف على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك و تويتر تغريدات ومنشورات تطالب بإعدام الجدة والخال جراء ما فعلوا

وشارك نجم الكاركاتير إسلام جاويش قائلاً

الطفلة جنة اتوفت من ساعات ، ادعوا لها بالرحمة ، هي ارتاحت رغم انها كانت تستاهل تعيش #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه pic.twitter.com/JSSjF02GPN — إسلام جاويش (@islamgawish) September 28, 2019

فيما غرد عدد من المغردين مطالبين بالقصاص لجنة

الطفلة جنى محمد سمير توفت عن عمر ٤ سنوات بمصر نتيجة اغتصابها وتعذيبها من قبل خالها وستها، مما ادى الى تهتك الرحم وتعفن لحمها واصابتها بالغرغرينا بقدمها وبجسمها لربطها وكيّها وحرقها بالماء المغلي.

صور التعذيب بجسمها بتبكّي الحجر. هالقد في بشر وحوش؟#الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه pic.twitter.com/RZ3TncXgrO — Lama Fayyad (@lamafayyad11) September 28, 2019

اعدام سررريع مش عارفين ننام م القهر

ربنا يرحم الاطفال من بشاعه كل الى مات قلبه وضميره دى الحيوانات المتوحشه عندها رحمه عنكم يا كفرة #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه — مصر حبيبتي (@JUXxiI7vwYVtpIT) September 28, 2019

الإعدام ليهم رحمه والله لازم يدوقو اللي دوقوه الطفله لمسكينه 😭😭😭#الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه — Boba Vet (@hebafaheemvet) September 27, 2019