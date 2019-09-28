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بعد وفاتها.. غضب شعبي في مصر تضامناً مع الطفلة جنة ومطالب بإعدام الجدة والخال

نرمين عباسaccess_time29 / محرم / 1441 هـ      28 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة الطفلة جنة محمد سمير، ضحية تعذيب جدتها  واشتباه اغتصاب من قبل خالها، والتي أثارت حالتها غضبًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي

وأرجع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور سعد مكي، في بيان، سبب الوفاة لتوقف عضلة القلب بعد أن وضعت الطفلة في العناية المركزة بعد إجراء عملية استئصال للقدم نتيجة التعذيب الذي تعرضت له.

وكانت الطفلة جنة محمد سمير عاطف والبالغة من العمر ٥ سنوات، دخلت مستشفى شربين العام وبمناظرتها تبين وجود إصابات متعددة بالجسم وحروق قديمة وحديثة

وتم إبلاغ الشرطة ونقلت لمستشفى المنصورة الدولي، وباستجواب جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها بدعوى تبولها اللاإرادي
وتم إصدار قرار مساء الأربعاء بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

و إنطلق هاشتاج #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه

مطالباً بالقصاص للطفلة البريئة بعد تعرضها للتعذيب الوحشي علي يد الجدة وإغتصابها من قبل خالها

وشارك الآلاف على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك و تويتر تغريدات ومنشورات تطالب بإعدام الجدة والخال جراء ما فعلوا

وشارك نجم الكاركاتير إسلام جاويش قائلاً

فيما غرد عدد من المغردين مطالبين بالقصاص لجنة

نرمين عباس

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