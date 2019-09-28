الدبابير.. البرتغال تعلن الطواريء للتخلص من اللاسع الشرس!

هل تكره الدبابير؟، لا نقصد تلك التي تنتج العسل بل نقصد صاحبة الشراسة واللسعة المؤذية.. الكثيرون بالفعل يحتاطون من ذلك.

حتى في البرتغال، كانت الإجراءات حاضرة بقوة للسيطرة على انتشار “وباء” الدبابير الآسيوية.

وبحسب صحيفة بورتوجال نيوز المحلية فإن حرب السلطات ضد الحشرة أثبتت فاعليتها.

وبذلك تكون قاربت على الفوز في “المعركة” ضد هذه الحشرة المفترسة.

وبحسب الصحيفة فإن الإجراءات المحلية المعنية بمراقبة والسيطرة على الدبابير الآسيوية في البرتغال “فعالة”.

وأكدت بحلول يونيو الماضي جرى تدمير أكثر من 5600 عش أكثر مما تم التخلص منه خلال 2018 بأكمله.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبور الآسيوي يهاجم أيضا النحل وله تأثير مباشر على الإنتاج، مما يتطلب مراقبة دائمة لخلايا النحل من قبل المربين، بخاصة في الأماكن التي يتم فيها اكتشاف وجود الدبابير.