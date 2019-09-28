“الحليب الذهبي” معجزة لعلاج مرض السكرى والوقاية منه

قد تندهش في البداية أن هناك حليب ذهبي، بالفعل هناك حليب مكون من مجموعة من التوابل الشهيرة الغنية بالقيمة الغذائية العالية مثل الكركم و القرفة والزنجبيل والهيل والفلفل الأسود، والتي تضاف إلى الحليب العادي أو حليب اللوز أو جوز الهند.
ويعد هذا المشروب وقاية من الأمراض خصوصا في فصل الشتاء علاوة على حماية الصحة بشكل عام، وتعتبر العناصر الغذائية التي توجد في هذا المشروب غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وبالتالي تقي الجسم من العديد من الأمراض.
ويعتبر تناول الحليب الذهبي مهم جدا لمرض السكري فهو يساعد في تقليل نسبة السكر بالدم لأن من مكوناته الكركم الذي يحتوي على مادة الكركمين والتي لها دور فعال فى تثبيط نسبة السكر المرتفعة بالدم، لذلك من المهم تناول هذا المشروب لمرضى السكر، وأيضا تناوله للوقاية منه بالنسبة للأصحاء لأن تناول الحليب الذهبي صباحا يقلل مستوى السكر في الدم.
كما يساهم الحليب الذهبي بشكل كبير في إنقاص الوزن، إذ يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي، كما يعمل على حرق الدهون بالجسم، لأنه يحتوي على الكركم وهو من أفضل المكونات التي تساعد فى التقليل من الوزن الزائد.
كما أن التوابل التي توجد في الحليب الذهبي لها دور في الحماية من الأمراض القلبية، لأنها تقلل من نسب الكوليسترول بالدم والدهون الثلاثية والتي تعد العامل الرئيسي فى الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم المرتفع.
ويحمي الحليب الذهبي من الإصابة بالسكتات الدماغية ، ويعمل على تعزيز الذاكرة، كما يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر، لأن الزنجبيل والكركم له دور في تقوية الناقلات العصبية في الدماغ.
كما يحتوي الحليب على عنصر الكالسيوم الذي يحمي من هشاشة العظام، ويعمل الكركم على علاج إلتهاب المفاصل.
مكونات مشروب الحليب الذهبي: