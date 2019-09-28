“البيئة” تبدأ حفر 13 بئراً في “وادي الليث”

الليث : البلاد

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، عقداً لحفر 13 بئراً “10 آبار أنبوبية و3 آبار مراقبة”، وذلك بين سد وادي الليث السطحي والسد الجوفي .

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إيجاد مصادر مياه لمحطة التنقية بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف متر مكعب يومياً، وبنوعية 300 جزء من المليون.

كما جرى تسليم المواقع للمقاول المسؤول عن التنفيذ، بحضور مدير عام إدارة موارد المياه في الوزارة المهندس متعب القحطاني، ومندوب إدارة المياه بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المهندس عوض السلمي، وتبلغ مدة التنفيذ من 6 إلى 8 أشهر، وذلك بمشاركة الإدارة العامة لموارد المياه، والإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة مكة المكرمة، وفرع الوزارة بالمنطقة.