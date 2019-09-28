ابتكار طريقة للحد من ذوبان الجليد بدمجه بحبيبات من الزجاج

نرمين عباس

اكتشف علماء نوعًا جديدًا من حبة السيليكا ذات البريق الزجاجى

يمكن أن يساعد في إنقاذ ذوبان الأنهار الجليدية من هجمات تغير المناخ

ووفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية طورت هذه الطريقة شركة Ice911، حيث تستخدم حبيبات من الزجاج تنتشر عبر الطبقة السطحية من الأنهار الجليدية

مما يساعد على عكس الضوء الذى يتدفق عليهم ويبطئ من وتيرة الذوبان على مدار السنوات القليلة الماضية

وتعد هذه الحبيبات المطورة عبارة عن مادة أساسها السيليكا، لكونها مكونًا شائعًا فى العديد من الصخور

قادرة على تكملة الجليد الرقيق بأمان والمساعدة فى تعزيز صمودها ضد أشعة الشمس والطقس الأكثر دفئًا

وأثبتت الطريقة الجديدة التى يتم اختبارها فى ألاسكا حتى الآن أنها فعالة بشكل مدهش، وذلك وفقا لبحث نشره الاتحاد الجيوفيزيائى الأمريكى

حيث أبلغ أحد الاختبارات الميدانية عن زيادة فى الانعكاس بنسبة 15 إلى 20% نتيجة للحبيبات

وإذا تم نشر التجربة على القطب الشمالى ستؤدى إلى انخفاض فى درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فى القطب الشمالي

وانخفاض فى درجات حرارة البحر بمقدار 3 درجات، وزيادة فى سماكة الجليد تصل إلى 20 بوصة