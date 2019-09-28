إشادة بإصدارات الكشافة في الحج

الرياض – مبارك الدوسري

أشاد مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، بالأدلة والخرائط الارشادية التي أصدرتها جمعية الكشافة العربية السعودية خلال موسم الحج 1440هـ لمشعري منى وعرفات ، والمنطقة المركزية للحرم المكي ، وحي العزيزية.

جاء ذلك في خطاب تلقاه نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، وصف بافيل فيه الإصدارات التي تمت بجهود وطنية سعودية ، وبما احتوته من إحداثيات وفق المعلومات الجغرافية (GPS) بالجودة من حيث دقة البيانات ومطابقتها للواقع الميداني.