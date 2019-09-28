المحليات

إشادة بإصدارات الكشافة في الحج

صحيفة البلادaccess_time29 / محرم / 1441 هـ      28 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – مبارك الدوسري

أشاد مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، بالأدلة والخرائط الارشادية التي أصدرتها جمعية الكشافة العربية السعودية خلال موسم الحج 1440هـ لمشعري منى وعرفات ، والمنطقة المركزية للحرم المكي ، وحي العزيزية.

جاء ذلك في خطاب تلقاه نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، وصف بافيل فيه الإصدارات التي تمت بجهود وطنية سعودية ، وبما احتوته من إحداثيات وفق المعلومات الجغرافية (GPS) بالجودة من حيث دقة البيانات ومطابقتها للواقع الميداني.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *