أطباء أسنان يبحثون عن فرص عمل

جدة – فاطمة محمد

طالب عدد من المغردين بزيادة فرص العمل لأطباء الأسنان بدوام مسائي في المستشفيات الحكومية، خاصة الكوادر الشابة، وتشير الإحصائية أن نسبة التوطين في هذا التخصص نحو 38.2 % ، معظمها في القطاع الصحي الحكومي، فيما تبلغ نحو 15.5 % بالقطاع الأهلي

واعتبروا أن مرور عدة سنوات من البطالة أمر يدعو للاحباط،، كما أن مجرد وجود فكرة للتأهيل يعني مزيدا من المماطلة للأطباء العاطلين عن العمل، الذين يبحثون عن العمل والاستقرار المادي.

وتمنت مغردة لو أن الزمن يعود إلى الوراء لما اختارت تخصص طب الأسنان، وقالت : لم تنصفنا وزارة الصحة ولا حتى المستشفيات الخاصة، والعمر يمر ولم نذق حلاوة الظفر بعد الصبر والدراسة والتعب كما يعيشه أي طبيب.

وانتقدت مغردة أخرى تنافس أطباء على المناصب الادارية والتفرغ لها بنسبة ٨٠٪ ولايملكون الوقت الكافي للعمل، وقد يشتغلون بتخصصاتهم الدقيقة وبالأخير يقول لك طب الأسنان مهنة وليست وظيفة.

وقال مغرد آخر لو عومل طبيب الأسنان ” الخريج” كما هو حال باقي دول العالم، لما وجد لدينا البطالة لهذا التخصص، فتققيده بممارسة جزء من مهارته لن يقبل به القطاع الخاص، ولن يحصل حتى على وظيفة حكومية، لأن رقم من الوظائف تُحجز للمختص الذي لايقدم إلا جزء من الخدمة للمجتمع.

وقال مغرد أنها ليست المرة الأولى، كنا ننتظر بفارغ الصبر تعيين أبنائنا الخريجيين من طب الأسنان، ونتفاجئ بعدم وجود أبنائنا من ضمن المعينين وقد أمضوا على عامهم الثالث وهم ينتظرون هذه الوظيفة، فلا نعلم ماهي آلية وزارة الصحة في توظيف أبنائنا.

واقترحت مغردة أن يتم توظيف الكوادر الشابة في المستشفيات الحكومية بدوام مسائي، وترى أن الوضع بهذا الحل الجزئي سيتحسن للأفضل.

ويوجد بالمملكة نحو 27 كلية طب أسنان ما بين حكومية وخاصة، وهناك حوالي 12 ألفا وخمسمائة طبيب وطبيبة لا زالوا على مقاعد الدراسة. وحسب التقرير المنشور مؤخرا عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن واقع العمالة الصحية، يوجد حاليا هناك قرابة 16 ألف طبيب وطبية أسنان مصنفين على درجة طبيب أسنان عام، ومنهم 6400 طبيب سعودي وحوالي 9770 طبيب غير سعودي.

وذكر التقرير أن هناك حوالي ألف طبيب وطبيبة سعودية يبحثون عن العمل أي ما يقارب 15% من أطباء الأسنان السعوديين ، مضيفا بأن الأرقام ستتضاعف إلى حوالي 21800 طبيب أسنان سعودي بحلول 2027،وبالتالي يجب تقليل عدد الأطباء غير السعوديين بنسبة 27.5%سنوياً حتى نصل للاكتفاء الذاتي بحلول ذلك العام، والنزول من 9700 طبيب حاليا إلى 388 طبيبا بعام 2027. ويبقى السؤال موجه إلى وزارة الصحة، هل سيتم الاستفادة من الكودار الطبية المؤهلة بدوام مسائي؟.