المرأه متابعات

8 خطوات لكي تصبحين امرأة راقية يقع في حبك الجميع

فرناس حفظيaccess_time28 / محرم / 1441 هـ      27 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

لا يعد المظهر الخارجي وحده كفيل لكي يقع في حبك الأخرين، لكن جوهرك قد يجذب الجميع إليكِ، أسلوب التعامل هو الذي يفرض نفسه دائما، لذلك عليكِ أن تترفعي عزيزتي عن بعض الأساليب والأمور التي قد تنفر العديد من حولك، وأنتِ لا تشعرين بذلك، ولكي تصبحين امرأة راقية تتعامل بأسلوب مهذب وراقي مع الأخرين تابعي هذ الخطوات في السطور القادمة…

1/ لا تتحدثي عن امرأة مثلك بأي سوء، و لا تنتقديها في إسلوب أو مظهر أو شكل سواء سمينة أو رفيعة أو ظروف تمر بها سواء طلاق، تأخر في الإنجاب، تأخر في الزواج ، تعليم،  فهى في النهاية شؤون لا تعنيكِ في شئ، وقد تدور الأيام وتصبحين فى نفس موقفها.

2/ لا تتحدثين عن نفسك وكأنك الأفضل في كل شئ سواء مظهرك أو جمالك أو مستواكِ الثقافي أو المهني، أو المادي لأن حديثك الدائم عن مميزاتك يدل على نرجسيتك وأن هناك شئ ينقصك تحاولين تعويضه بمدح نفسك.

3/ إحترمي الرجل الذي يحبك، ولا تنتقدي ظروفه، حتي لا تحولي هذا الحب إلى كره.

4/ لا تحسدي الأخريات على ظروفهم التي  قد تبدو أفضل منك، فلا تدري ما ينقصهم في حياتهم ولا يظهر لكِ، وتمني لهم الخير حتى يعود إليكِ مرة أخرى.

5/ لا تراقبي النساء الأفضل منك وتقومي بتقليدهم، بل إستلهمي منهم و إكتشفي في داخلك ما يجعلكِ مميزة ومختلفة.

6/ صادقي النساء ولكن لا تثقي ثقة عمياء بأحد  ، عليكِ الحذر، ولا تفشي أسرارك لأحد، فصديق اليوم قد يكون عدو الغد، وأجعلي أمورك بشكل مفاجآت.

7/ إصنعي لنفسك حياة ولو بسيطة، وحاولي أن تسعدي بأبسط الأمور حتى ولو كوب من القهوة وقطعة من الشيكولاه أثناء مشاهدة فيلم بالتليفزيون، فتذكري أن غيرك قد يتمنى ذلك ولا يستطيع الحصول عليه.

8/ حاولي تساعدي الأخرين، وتقفي بجانبهم في المحن التي يمرون بها، بُثي الطمأنينة في قلوب من يشعر بالخوف، فعندما مرور الأزمة لن ينسى لكِ هذا العمل أبدا، وستمر الأيام و ستجدي من يقف بجوارك في أزمتك في الحياة دائرة تدور على الجميع.

فالنهاية تذكري عزيزتي أن الرقي ليس بالملابس والأحذية باهظة الثمن أو المنازل أو السيارات أو المناصب ، رقي المرأة عزيزتي يكمن في روحها التي تعكس شخصيتها، في طيبتها وسمو نفسها، وعذب لسانها، وإخلاصها، وحلو مشاعرها نحو الآخرين، وصدق أمانتها.

vernas hefzy

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