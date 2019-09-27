8 خطوات لكي تصبحين امرأة راقية يقع في حبك الجميع

لا يعد المظهر الخارجي وحده كفيل لكي يقع في حبك الأخرين، لكن جوهرك قد يجذب الجميع إليكِ، أسلوب التعامل هو الذي يفرض نفسه دائما، لذلك عليكِ أن تترفعي عزيزتي عن بعض الأساليب والأمور التي قد تنفر العديد من حولك، وأنتِ لا تشعرين بذلك، ولكي تصبحين امرأة راقية تتعامل بأسلوب مهذب وراقي مع الأخرين تابعي هذ الخطوات في السطور القادمة…
1/ لا تتحدثي عن امرأة مثلك بأي سوء، و لا تنتقديها في إسلوب أو مظهر أو شكل سواء سمينة أو رفيعة أو ظروف تمر بها سواء طلاق، تأخر في الإنجاب، تأخر في الزواج ، تعليم، فهى في النهاية شؤون لا تعنيكِ في شئ، وقد تدور الأيام وتصبحين فى نفس موقفها.
2/ لا تتحدثين عن نفسك وكأنك الأفضل في كل شئ سواء مظهرك أو جمالك أو مستواكِ الثقافي أو المهني، أو المادي لأن حديثك الدائم عن مميزاتك يدل على نرجسيتك وأن هناك شئ ينقصك تحاولين تعويضه بمدح نفسك.
3/ إحترمي الرجل الذي يحبك، ولا تنتقدي ظروفه، حتي لا تحولي هذا الحب إلى كره.
4/ لا تحسدي الأخريات على ظروفهم التي قد تبدو أفضل منك، فلا تدري ما ينقصهم في حياتهم ولا يظهر لكِ، وتمني لهم الخير حتى يعود إليكِ مرة أخرى.