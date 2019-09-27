ميسي يتلقّى “ضربتين” في الرأس!

أشارت تقارير إسبانية إلى أن قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي ، قد يغيب مدة تقارب 25 يومًا بسبب تجدد إصابته.

وكان النجم البالغ من العمر 32 عامًا قد تعرض إلى إصابة في الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الحالي.

وهو ما أفقده فرصة المشاركة في الجولات الأربع الأولى من عمر مسابقة الدوري، بيد أنه عاد للعب في الجولتين الخامسة والسادسة.

لكن الإصابة تجددت مرة أخرى خلال لقاء غرناطة بالجولة السادسة قبل أيام، ليغيب اللاعب عن مباريات هامة خلال الفترة المقبلة.

المباريات المتوقع غياب ميسي عنها في بطولتي الدوري ودوري الأبطال.. (خيتافي – إنتر ميلانو – إشبيلية – إيبار).

في سياق متصل قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية والمُقرّبة من دوائر برشلونة، إن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” حمل خبرًا سيئًا لميسي.

إذ رفض الاتحاد تخفيف العقوبة المُسلطة على ميسي باستبعاده من المشاركة رفقة منتخب بلاده الأرجنتين، والتي قدرها سلفًا بثلاثة أشهر.

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني بطلب إلى نظيره القاري لتخفيف العقوبة إلى شهرين فقط، حتّى يتسنّى للاعب المشاركة في وديّتي ألمانيا والأكوادور الشهر المقبل.

العقوبة جاءت في الأساس بسبب تصريحات ميسي التي أصدرها إبان بطولة كوبا أميركا قبل شهرين

إذ اتهم اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية بتهيئة الأجواء للبرازيل للفوز بالبطولة، فضلًا عن اتهامات صريحة للحكام بالتواطؤ.

وغاب النجم المتوج بالكرة الذهبية يوم الإثنين الماضي عن مباراتي الأرجنتين في التوقف الدولي الأخير ضد المكسيك وتشيلي.