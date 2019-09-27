لوشيسكو يمنح الهلال 4 هدايا قبل موقعة السد

حقق الهلال فوزًا بهدفين مقابل هدف واحد ضد التعاون، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين بموسمه الجديد.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، نجح وصيف النسخة الماضية من الدوري في إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده.

ليتصدر الزعيم لائحة الترتيب بـ 13 نقطة، بعيدًا عن أقرب ملاحقيه الفيصلي والذي جمع 8 نقاط من أربع جولات.

أحرز هدفي الهلال كل من السوري عمر خربين بالدقيقة التاسعة، ولاعب التعاون ريان الموسي (68) بالخطأ في مرماه.

بينما افتتح الضيوف النتيجة في الأساس عبر سيدريك أميسي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

ورفع الانتصار من الروح المعنوية للاعبي الهلال قبل المواجهة الهامة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في ضيافة السد.

ويلعب الفريقان على أرضية ملعب جاسم بن حمد في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل بالأول من أكتوبر، على أن يكون لقاء الإياب يوم 22 من الشهر ذاته.

مدرب الفريق، الروماني رازفان لوشيسكو، كشف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن أخبارًا سارة للجماهير الهلالية.

إذ قال لوشيسكو إن الهلال سيكون بمقدوره الاستعانة بخدمات الثلاثي، عبد الله عطيف وسباستيان جيوفينكو وأندري كاريلو في مباراة السد.

بينما من المرجح أن ينضم لاعب الوسط سلمان الفرج إلى التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، ليكون أزرق العاصمة قد استعاد الرباعي بشكل نهائي في موقعة الدوحة.