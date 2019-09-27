قلب جدة يروي التاريخ

قسمت مدينة جدة التاريخية داخل سورها إلى عدة أحياء، وأطلق عليها أهلها في الماضي مسمى “حارة” واكتسبت تلك الأحياء أسماءها حسب موقعها الجغرافي داخل المدينة أو شهرتها بالأحداث التي مرت بها وهي: حارة المظلوم، حارة الشام، حارة اليمن،حارة البحر،حارة الكرنتينه،حارة المليون طفل.

بيوت جدة التاريخية

بنى أهالي جدة بيوتهم من الحجر المنقى والذي كانوا يستخرجونه من بحيرة الأربعين ثم يعدلونه بالآلات اليدوية ليوضع فـي مواضع تناسب حجمه إلى جانب الأخشاب التي كانت ترد إليهم من المناطق المجاورة كوادي فاطمة أو ما كانوا يستوردونه من الخارج عن طريق الميناء خاصة من الهند، كما استخدموا الطين الذي كانوا يجلبونه من بحر الطين يستعملونه في تثبيت المنقبة ووضعها بعضها إلى بعض وتتلخص طريقة البناء فـي رص الأحجار فـي مداميك يفصل بينها قواطع من الخشب “تكاليل” لتوزيع الأحمال على الحوائط كل متر تقريباً يشبه المبنى القديم إلى حد كبير المبنى الخرساني الحديث والأخشاب تمثل تقريباً الحوائط الخارجية للمنشأ الخرساني وذلك لتخفيف الأوزان باستعمال الخشب.

ومن أشهر وأقدم المباني الموجودة حتى الآن دار آل نصيف ودار آل جمجوم فـي حارة اليمن ودار آل باعشن وآل شيخ وآل قابل والمسجد الشافعي فـي حارة المظلوم ودار آل باناجة وآل الزاهد فـي حارة الشام و دار آل النمر في حارة البحر. تصل ارتفاعات بعض بيوت جدة القديمة إلى أكثر من 30 مترا، كما ظلت بعضها لمتانتها وطريقة بنائها باقية بحالة جيدة، وتميزت هذه الدور بوجود ملاقف على كافة الغرف فـي البيت وأيضا استخدم الرواشين بأحجام كبيرة، واستخدمت الأخشاب المزخرفة فـي الحوائط بمسطحات كبيرة ساعدت على تحريك الهواء وانتشاره فـي أرجاء الدار وإلقاء الظلال على جدران البيت لتلطيف الحرارة كما كانت الدور تقام بجوار بعضها البعض وتكون واجهاتها متكسرة لإلقاء الظلال على بعضها.

أشهر معالم جدة التاريخية

تقدر المساحة التقريبية لداخل سور مدينة جدة بنحو 1,5 كيلو متر مربع، وتحوي العديد من المعالم التي تروي صفحات من تاريخ الحياة التقليدية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي القديم ، وتتركز حول مساجد وأسواق المنطقة حيث تنتشر بعض محلات الحرف الشعبية والتقليدية القديمة.

ومن أشهر أسواق المنطقة التاريخية قديما وحديثا والتي تشكل شريان المنطقة : سوق العلوي ، سوق البدو ، سوق قابل ،سوق الندى.

كما يتميز قلب جدة بالكثير من المساجد التاريخية والحديثة وهي:

• مسجد الشافعي .

• مسجد عثمان بن عفان

• مسجد الباشا

• مسجد عكاش

• مسجد المعمار

• مسجد الرحمة: يقع فوق سطح البحر على كورنيش جدة.

• مسجد الملك سعود: يقع في منطقة البلد وتم بنائه في عهد الملك سعود.

• مسجد الجفالي: يقع في منطقة البلد مقابل وزارة الخارجية ودوار البيعة في جنوب جدة.

• جامع حسن عناني: يقع الجامع على كورنيش جدة الأوسط عند تقاطع شارع الحمراء مع طريق الكورنيش.

• جامع مصطفى العبدي: يقع الجامع وسط المدينة مقابل مقر المجلس المحلي.



أبرز الحوادث

شهدت جدة ومنها المنطقة التاريخية العديد من الحوادث نتيجة تهالك المباني ومن أبرزها: فك احتجاز 3 يمنيين انهار عليهم سقف بمبنى وإخلاء قاطنيه

وفاة 7 تلاميذ في انهيار سقف مدرسة ابتدائية

إنهيار سقف مبنى على 3 رجال في حي العمارية