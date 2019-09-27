فرنسا: وفاة جاك شيراك.. وحريق يهدد “السين”

باريس – وكالات

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، أمس (الخميس)، عن عمر 86 عاماً، كما أعلن صهره فريديريك سالا بارو لوكالة “فرانس برس”، مبيناً أن الرئيس شيراك توفي بين عائلته.

وانتخب شيراك لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995، وجدد له في 2002، وانتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007، بينما شهد عهده اعتماد العملة الأوروبية الموحدة وألغاء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات، كما عارض الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، فيما سبق له تولي منصب عمدة باريس لمدة 18 عاماً من 1977 إلى 1995، ومنصب رئاسة وزراء فرنسا مرتين من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976. والفترة الثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988.

حكم على شيراك بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ في 15 ديسمبر 2011، وذلك بعد إدانته بالفساد وتبديد المال العام.



من جهة ثانية، حذرت السلطات الفرنسية أمس (الخميس)، من “خطر تلوث” نهر السين بسبب الحريق الذي شب في مصنع للمواد الكيميائية في شمال فرنسا. وقال رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران لصحافيين “ما زلنا نكافح الحريق مع احتمال أن ينتشر التلوث في نهر السين بسبب فيضان أحواض التخزين”.

وشهدت مدينة روان شمال غرب فرنسا صباحاً حريقاً كبيراً في مصنع كيميائي، وصف بالخطير بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلن أندريه دوران إنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع الحريق، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لإذاعة “أر تي إل” أنه “لا توجد عناصر تسمح بالاعتقاد أن هناك خطراً مرتبطاً بالدخان” الناتج عن الحريق المتواصل. وأضاف “لا داعي للهلع لكن يجب أن نلتزم الحذر الشديد”.

إلى ذلك، أنشئت خلية أزمة في المنطقة وأطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات لتحذير السكان. وأوضح الوزير الفرنسي أنه “من الضروري في هذه الحالات إبلاغ السكان فوراً. تفادياً لأي هلع”، كما أعلن أن تحقيقاً سيجرى لكشف مصدر الحريق، الذي يتم “في الأثناء العمل على السيطرة عليه من قبل 150 عنصر إطفاء”.