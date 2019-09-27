خاص البلاد – نيفين عباس

الهريس هو طبق عبارة عن لحم مطهى ببطئ ومهروس مع حب الهريس أو القمح ومزين بالسمن

نقدم لكِ مقادير وطريقة تحضير الهريس الإماراتى اللذيذ

المقادير اللازمة لعمل الهريس الإماراتى

2 كيلو من لحم الغنم بالعظم

كيلو من حب الهريس أو القمح

ماء كافى لنقع حب الهريس

ماء لسلق اللحم

ملح بحسب الرغبة

سمن للتقديم

طريقة عمل الهريس الإماراتى

فى البداية تنقى حبات الهريس أو القمح جيداً

تنقع الحبوب فى ماء لمدة 24 ساعة مع مراعاة تغيير الماء مرتين أو ثلاث

فى اليوم التالى

نقوم بوضع اللحم والماء فى قدر

يرفع القدر على النار ويترك حتى ينضج اللحم جيداً مع مراعاة إزالة الريم أو الرغوة من على وجه اللحم

بعد تمام نضج اللحم يرفع العظم من اللحم

تصفى حبوب الهريس من ماء النقع

ثم تضاف للحم

يترك حب الهريس واللحم بعد أن يغلق جيداً ويوضع عليه ثقل على نار متوسطة لمدة 5-6 ساعات مع إستمرار تقليبه من وقت لأخر

أيضاً إضافة الماء المغلى له كلما لزم الأمر

يملح الخليط بالملح والفلفل وبواسطة المضراب يخفق جيداً حتى يصبح خليط ناعم

يصب الهريس فى الأطباق الخاصة بالتقديم ويزين الوجه بالسمن ويقدم