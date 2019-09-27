خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم حلوى من المطبخ العمانى وطريقة عمل الحلوى العمانية بطريقة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة لعمل الحلوى العمانية

2 كوب من الماء

6 كوب من السكر

كوب ونصف من نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة من الهيل أو الحبهان الناعم

2 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

قليل من الزعفران

كوب من ماء الورد

مكسرات مفرومة خشن بحسب الرغبة ( لوز ، بندق ، فسق ، كاجو ، جوز )

طريقة عمل الحلوى العمانية

نقوم أولاً بنقع الزعفران فى ماء الورد

يضاف له الهيل الناعم ويقلب

نحضر قدر أو وعاء

نضع به كمية السكر

يرفع على النار ويترك حتى نحصل على لون كراميل

تضاف الزبدة للسكر ويقلب سريعاً حتى تتجانس المكونات وتذوب الزبدة وتختفى تكتلات الكراميل

يذوب نشا الذرة فى الماء جيداً

ثم يضاف لخليط الزبدة والكراميل

يقلب جيداً ونستمر فى التقليب حتى نحصل على خليط متماسك

يضاف له خليط الزعفران والهيل وماء الورد ويقلب جيداً

يترك حتى يغلى مرة أخرى مع إستمرار التقليب

ثم يرفع من على النار ويوضع فى الأكواب

يزين الوجه بالمكسرات ويقدم

ومن الممكن تقليب المكسرات مع الخليط أو الإكتفاء بوضعها على الوجه بحسب الرغبة