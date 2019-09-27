ضبط 3.9 مليون مخالف للإقامة والعمل

البلاد : متابعات

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 3.9 مليون مخالف وترحيل 971563 .

وفي التفاصيل فقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3907389) مخالفاً، منهم (3051888) مخالفاً لنظام الإقامة، و (601447) مخالفاً لنظام العمل، و (254054) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (66619) شخصاً، (45 %) منهم يمنيو الجنسية، و (52 %) إثيوبيو الجنسية، و (3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2809) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4534) شخصاً.

فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1592) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1560) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.

بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (13920) وافداً مخالفاً، منهم (11844) رجُلاً، و (2076) إمرأة.

و تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (543072) مخالفاً، وإحالة (496512) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (651269) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (971563) مخالفاً.