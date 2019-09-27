حليب “الحلزون” مخاط الحيوان الرخوي الأغلى من الذهب

بعد إستخدامه فى التجميل لمكافحة التجاعيد، نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن مصانع مستحضرات التجميل باتت تتصارع على الحصول على إفرازات الحلزون أو ما يسمى بـ “حليب الحلزون” بشكل غير مسبوق.
وهذه الإفرازات أو “حليب الحلزون” مفيد جدا في العناية بالجسم لتأخير علامات الشيخوخة، كما أنه يمنح البشرة إشراق ونضارة.
ويستخرج إفراز الحلزون بتكلفة باهظة تزيد عن سعر الذهب وهو مجرد مخاط ليس أكثر، وتشير التقديرات إلى أن تجارة هذا المخاط العالمية صارت تضاهي 314 مليون دولار في العالم.
أما عن عملية إستخلاص هذا المخاط من الحيوان، لا تسبب له أي أذي أو تعذيب، فالحصول عليه يأتي عن طريق سكب الماء على الحيوان الرخوي الذي يفرز الإفرازات على نحوتلقائي منه وبالتالي لا يلحق به أي ضرر ولا يتعرض للقتل، وقد يصل سعر المنتج الذي يستخدم فيه حليب الحلزون “ماسك الوجه” إلى 300 دولار.