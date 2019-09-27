بالصور.. تطبيقات هامة تحتاجها عند السفر لدول آسيا

نرمين عباس

إذا كنت ممن يرغب في السفر لأحد دول آسيا ككوريا أو اليابان أو الصين

ستحتاج بكل تأكيد لتطبيقات هامة جداً علي هاتفك الذكي لتساعدك علي التواصل بشكل أكبر وسلس

1- WeChat

في الصين تحديداً ستحتاج لتطبيق (وي شات) نظراً لأن الصين تحظر فيس بوك وإنستقرام وجوجل

مما يجعل ذلك التطبيق هو صاحب الشعبية الأكبر لقدرته علي التواصل تماماً كتطبيق (واتس آب) عن طريق المحادثات الصوتية والفيديو وأيضاً الكتابية

2- Line

تطبيق هام خاصة في اليابان ويستخدمه ما يقارب 164 مليون مستخدم بأنحاء اليابان، أيضاً مفيد للإستخدام في تايوان وتايلاند وإندونيسيا لأنه يتمتع بخاصية التواصل الكتابي مع أي دولة

3- KakaoTalk

تطبيق نشط جداً خاصة كوريا الجنوبية حيث يستخدمه ما يقرب من 44 مليون مستخدم

ويتشابه التطبيق كثيراً مع تطبيق Line، لأنه يحتوي علي مجموعة واسعة من الرموز التعبيرية والرسائل التي يمكن إرسالها مع جهات إتصالك المختلفة

4- KakaoMap

تطبيق مميز للخرائط يسمح لك بالبحث عن الأماكن ورسم خريطة طريقك إليها سيراً على الأقدام ، بالسيارة ، الدراجة ووسائل النقل العام

كذلك تحديد موقع الحمامات داخل المحطات والحصول علي تقديرات بشأن التاكسي وركوب الخيل